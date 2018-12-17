Ямальцы разглядели фаллос на детской горке

https://news.ru/storage/news/56cdc27dee2938a8144c833ba3d48fa7/2f1ddcbb-7185-4ce4-b3b4-c84abcafe036_850.jpg НЕтипичный Ноябрьск/vk.com

Жителей города Ноябрьска возмутили неприличные изображения, обнаруженные ими на одной из горок в детском ледовом городке. По мнению некоторых горожан, один элемент украшения аттракциона напоминает мужской половой орган.

В социальных сетях развернулась бурная дискуссия о том, на что же всё-таки похоже изображение. Большинство комментаторов сошлись на том, что при желании увидеть что-то пошлое можно где угодно, и попросили не портить детям новогодние праздники.

Администрация города не смогла оперативно прокомментировать реакцию жителей, сообщает URA.Ru.

Ранее News.ru писал, что власти ХМАО собираются создать новый герб для региона. Первоначальный вариант вызвал волну возмущения среди местных жителей. Югорчанам не понравилось изображение человека в набедренной повязке и с дубиной в руках. Персонажа шутливо прозвали «мужиком в трусах». Эскиз обошёлся местному бюджету в 300 тысяч рублей.