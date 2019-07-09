На якутского журналиста Михаила Романова составили протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч.1 статьи 13.15 КоАП). Виной тому — статья про пытки сотрудниками ФСБ.
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Правоохранители обратили внимание на материал преподавателя робототехники Антона Аммосова. Он рассказал, что его похитили и пытали из-за комментариев под новостью о подростке Михаиле Жлобицком, который устроил взрыв в приёмной архангельского управления ФСБ.
Обедин рассказывает, что полицейскому не понравилась фраза из статьи «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах...». По его мнению, она содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние».
В Союзе журналистов отмечают, что впервые столкнулись с административным делом по ч. 1 статьи 13.15 КоАП.
Ранее News.ru писал о том, что суд отказался рассматривать дело о разглашении гостайны «Коммерсантом».