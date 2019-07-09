https://static.news.ru/photo/303bb856-a266-11e9-a5a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

На якутского журналиста Михаила Романова составили протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч.1 статьи 13.15 КоАП). Виной тому — статья про пытки сотрудниками ФСБ.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замглавреда издания Виталия Обедина.

Правоохранители обратили внимание на материал преподавателя робототехники Антона Аммосова. Он рассказал, что его похитили и пытали из-за комментариев под новостью о подростке Михаиле Жлобицком, который устроил взрыв в приёмной архангельского управления ФСБ.

Обедин рассказывает, что полицейскому не понравилась фраза из статьи «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах...». По его мнению, она содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние».

В Союзе журналистов отмечают, что впервые столкнулись с административным делом по ч. 1 статьи 13.15 КоАП.

Ранее News.ru писал о том, что суд отказался рассматривать дело о разглашении гостайны «Коммерсантом».