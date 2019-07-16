https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Сотрудники правоохранительных органов Якутии задержали журналистов местного телеканала, готовивших репортаж о низком качестве дорожного полотна в городе.

Корреспондент Евгений Тойтонов рассказал, что в полицию обратился мэр города Вилюйска Нюргустан Афанасьев, передаёт РИА Новости . По его словам, съёмочная группа спросила у главы администрации о состоянии дорог, что и побудило политика обратиться в полицию.

К нам подошел участковый и сообщил, что на меня и видеооператора поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города Ньургустана Афанасьева, и попросил пройти с ним в отделение полиции, — поделился он.

Журналист отметил, что градоначальник с самого начала не был настроен на диалог, был агрессивен и запрещал его снимать.

Мэр заявил, что работники СМИ не представились, не показали редакционные удостоверения и прямо на улице начали задавать «провокационные вопросы».

Действовали крайне агрессивно, засыпали некомпетентными вопросами, — подчеркнул он.

Городской руководитель отметил, что в пятый раз получает тот же вопрос. Он уверен, что корреспондент спровоцировал конфликт.

В местном ГУ МВД агентству рассказали, что полицейские взяли у съёмочной группы объяснения, затем задержанные покинули отделение.

Ранее News.ru писал, что следственное управление СК по республике Хакасия возбудило уголовное дело против главы Ширинского района Сергея Зайцева. Он подозревается в нападении на журналиста.