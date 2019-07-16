Сотрудники правоохранительных органов Якутии задержали журналистов местного телеканала, готовивших репортаж о низком качестве дорожного полотна в городе.
Корреспондент Евгений Тойтонов рассказал, что в полицию обратился мэр города Вилюйска Нюргустан Афанасьев, передаёт
К нам подошел участковый и сообщил, что на меня и видеооператора поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города Ньургустана Афанасьева, и попросил пройти с ним в отделение полиции, — поделился он.
Журналист отметил, что градоначальник с самого начала не был настроен на диалог, был агрессивен и запрещал его снимать.
Мэр заявил, что работники СМИ не представились, не показали редакционные удостоверения и прямо на улице начали задавать «провокационные вопросы».
Действовали крайне агрессивно, засыпали некомпетентными вопросами, — подчеркнул он.
Городской руководитель отметил, что в пятый раз получает тот же вопрос. Он уверен, что корреспондент спровоцировал конфликт.
В местном ГУ МВД агентству рассказали, что полицейские взяли у съёмочной группы объяснения, затем задержанные покинули отделение.
Ранее News.ru писал, что следственное управление СК по республике Хакасия возбудило уголовное дело против главы Ширинского района Сергея Зайцева. Он подозревается в нападении на журналиста.