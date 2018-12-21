Реактивный самолёт проедет по улицам Перми

https://news.ru/storage/news/5721d5f06c37373e74b1a2d6c9327404/c197dbb6-16ff-405f-85e8-30c7fa86981d_850.jpg Jan Kouba/CTK/Global Look Press

Пассажирский самолёт Як-40 проедет по шоссе Космонавтов в Перми. Воздушное судно предназначено для коллекции городского музея авиации.

Операцию проведут в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам и не создавать пробок, пишет «Реальное время». В середине декабря 2018-го учреждение получило крылья джета, до конца года планируется перевезти и собрать весь самолёт, после чего он станет доступен для посетителей.

Як-40 с бортовым номером RA-87 418 произведён на Саратовском авиационном заводе в 1974 году. Он способен перевозить 17 человек. За время эксплуатации «Яковлев» налетал более 20 тысяч часов.

В последние годы машину использовали для перевозки VIP-персон.

Ранее News.ru сообщал о создании в России сверхзвукового авиалайнера. Ориентировочная дата — между 2025 и 2030 годами. Демонстрационные модели появятся раньше — в 2021-м, а в 2023-м конструкторы подготовят проект прототипа.