Яйцо-рекордсмен по лайкам «опубликовало» новое фото

https://news.ru/storage/news/bbc96b9f09ec65dfac1027cd52245a48/6d3401c1-8fe4-4551-97cd-50d255f8de99_850.jpg CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Новая фотография появилась на странице яйца, которое стало рекордсменом по количеству лайков в Instagram.

На снимке вновь изображено обычное куриное яйцо, которое отличается от предыдущего небольшое трещиной. Публикация набрала уже свыше 4,5 млн лайков.

Ранее News.ru писал, что изображение обычного яйца собрало более 24 млн лайков в Instagram — и это по состоянию на раннее утро 14 января. Неожиданно для всех его фото стало самым любимым сообщением платформы. Впервые мега-популярное яйцо было опубликовано 4 января в учётной записи под названием — wait for it — @world_record_egg. Неясно, почему было вывешено именно это и есть ли какой-либо глубокий смысл в сообщении. Так или иначе, но это может быть самое популярное яйцо в истории.