Яйца поштучно начали продавать в Вологодской области

Магазины Вологодской области начали продавать яйца поштучно. В частности, такое предложение появилось в торговых точках посёлка Шексна.
Это случилось после того, как в декабре 2018 года начался рост цен на продукцию птицефабрик. Одно яйцо категории «Отборное» производства Ярославской области стоит 7 рублей 70 копеек.
Пользователи социальных сетей отметили, что скоро поштучно можно будет покупать даже спички, а яйца будут продавать по отдельности: белок и желток — сообщает «Вологда.Регион».
Ранее News.ru писал, что одна из уральских птицефабрик отрапортовала о готовности увеличить количество яиц в упаковке. Заявление сделано буквально на следующий день после обещания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который негативно высказался о девятках яиц и пообещал никогда не допустить подобного во вверенном ему регионе.