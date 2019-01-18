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Яйца поштучно начали продавать в Вологодской области

Alexander Legky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Магазины Вологодской области начали продавать яйца поштучно. В частности, такое предложение появилось в торговых точках посёлка Шексна.

Это случилось после того, как в декабре 2018 года начался рост цен на продукцию птицефабрик. Одно яйцо категории «Отборное» производства Ярославской области стоит 7 рублей 70 копеек.

Пользователи социальных сетей отметили, что скоро поштучно можно будет покупать даже спички, а яйца будут продавать по отдельности: белок и желток — сообщает «Вологда.Регион».

Ранее News.ru писал, что одна из уральских птицефабрик отрапортовала о готовности увеличить количество яиц в упаковке. Заявление сделано буквально на следующий день после обещания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который негативно высказался о девятках яиц и пообещал никогда не допустить подобного во вверенном ему регионе.


#продажа #яйца #вологодскаяобласть
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