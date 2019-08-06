Всемирный фонд дикой природы России (WWF) считает возможной промышленную добычу краба-стригуна в Карском море. Свою позицию зоозащитники объясняют тем, что тот является «вселенцем».
Краб-стригун является инвазивным видом для Карского моря. Позиция WWF такова — приветствовать промысел вселенцев, — сказал РИА Новости директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев.
Росрыболовство планирует разрешить добычу этого вида краба в 2020-м году.
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