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Сотрудники таможенной службы за семь месяцев текущего года выявили контрабанду наручных часов и ювелирных украшений почти на 282 млн рублей.

Об этом сообщили представители Федеральной таможенной службы России. По их данным, за январь–июль 2019 года было зарегистрировано 25 случаев незаконного перемещения через границу подобных товаров. Наиболее часто контрабандисты пытались перевезти...