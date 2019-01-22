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WhatsApp рухнул во всём мире

Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp. Проблемы в работе приложения наблюдаются 22 января в ряде стран.

Об этом сообщает сервис Downdetector, который занимается мониторингом работы популярных интернет-ресурсов.

«Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются с 13:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск)», — говорится в сообщении.

В основном люди указывают на проблему с соединением, не могут отправить сообщения, не удаётся пройти авторизацию. Чаще всего о сбоях сообщают жители Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии и Испании, а также США, Мексики, Бразилии и Чили.

Ранее News.ru писал о планах Facebook запустить новую функцию для социальной сети, получившей название Community Actions («Действия сообщества»). Она позволит пользователям создавать онлайновые петиции, чтобы привлечь внимание политиков к тем или иным проблемам.


#мир #сбой #WhatsApp
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