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Генпрокуратура: взятки в России берут по-крупному

News.ru

общество [ версия для печати ]

Средний размер взятки в России исчисляется сотнями тысяч рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ. При этом общая сумма мздоимства приближается к двум миллиардам.

В ведомстве подчёркивают, что речь идёт о выявленных фактах незаконного обогащения. Реальные цифры могут быть в разы выше.

За девять месяцев текущего года средняя сумма взятки составила 609 тыс. рублей, а общая сумма — 1,8 млрд, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на видеоканале «Эфир».

По его словам, за этот же период взятки в размере от 25 тыс. до 150 тыс. рублей выявлены в 826 случаях. Их общая сумма составила более 48 млн рублей.

Ранее, как писал News.ru, Генпрокуратура сообщила об увеличении объёмов взяточничества в России. Давать и брать взятки в 2018 году стали в среднем на 10% чаще, чем годом ранее, особенно в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.


#взятки #деньги #Генпрокуратура #взяточничество
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