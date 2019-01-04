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Взорвавшуюся магнитогорскую квартиру сдавали посуточно

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Журналисты выяснили, кто является собственником квартиры № 315 дома в Магнитогорске, в которой, по предварительной информации, и произошёл взрыв. Оба прописанных в ней человека фактически живут в других местах.

29-летний Виталий проживает в доме на том же проспекте Карла Маркса, а его двухлетний сын — на улице Сталеваров, сообщает «Комсомольская правда». Саму жилплощадь владельцы сдавали на короткий период с оплатой за каждые сутки проживания.

На 31 декабря квартиру забронировала Наталья, одна из жительниц подъезда. Она хотела заселить туда своего сына, который приехал отмечать Новый год. Ключи ему должны были передать днём 31 декабря.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.


#ВЗРЫВ #магнитогорск #обрушение
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