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Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 млн рублей компанию «Афалина», которая занималась отловом косаток и белух, попавших затем в «китовую тюрьму» в Приморье.

ООО «Афалина» признать виновным в нарушении правил рыболовства при вылове косаток, — цитирует судью Мину Краснову РИА Новости. Документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство»...