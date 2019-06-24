Прогноз по сокращению бюджетных мест в российских вузах был вызван неточностью в тексте закона «Об образовании», заявил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.
Он отметил, что формула документа будет изменена.
На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах, — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, в настоящее время количество бюджетных мест в вузах России составляет 518,4 тысячи, информирует
Как ранее писал News.ru, количество бюджетных мест в российских вузах к 2024 году уменьшится на 17% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз указан в докладе правительства о политике в сфере образования, подготовленном для Федерального собрания.