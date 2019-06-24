https://static.news.ru/photo/eff94daa-96a6-11e9-82e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Выставка старинных трамваев пройдёт в российской столице в День московского транспорта 13 июля.

Она начнётся в 13:00 после проведения парада ретротехники, который уже стал традиционным для столицы. Гостей выставки встретят актёры в исторических костюмах, будут проводиться различные конкурсы и викторины.

Закончится мероприятие в 18:00. По словам директора Мосгортранса Леонида Антонова, выставка была продлена специально для того, чтобы её могли посетить как можно больше людей.

Парад ретро-трамваев пройдет до Чистых прудов по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам, передаёт «Вечерняя Москва» .

Ранее News.ru писал о том, что Роскосмос презентовал в Санкт-Петербурге на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT низкопольный трамвай. Разработка получила название «Челябинский метеор».