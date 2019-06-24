https://static.news.ru/photo/bca5024c-967d-11e9-bfd9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Высший балл по итогам единого госэкзамена в России получили два выпускника школ в Тульской и Свердловской областях.

Анастасия Пределина из Свердловской области набрала 400 баллов на ЕГЭ по профильной математике, физике, русскому языку и информатике. Второй рекорд по знаниям установил Даниил Дрябин из Тульской области, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, по 300 баллов на ЕГЭ заработали 30 выпускников. Знания на 200 баллов показали 445 человек.

Это говорит о стабильности в проведении единого государственного экзамена, его результатах, о том, что повышается количество «стобалльников», — отметил Кравцов на пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ.

Ранее ОГЭ показал низкий уровень знаний школьников в России. Среднее общее образование в 2019 году смогли получить лишь 80% выпускников. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов назвал обучение с 5-го по 8-й классы недостаточно эффективным. Руководитель ведомства отметил, что большие пробелы имеются в школьной программе по обществознанию. ЕГЭ среди выпускников 11-х классов показал, что дети не знают названия высших государственных органов РФ, путаются в различии и значении функций законодательной и исполнительной ветвей власти, писал News.ru.