Высота сугробов в столице превысила норму на 10 см

https://news.ru/storage/news/9e2b2c91cdbae3cbae6321d2a96a1bb8/ddd59e4c-4518-47a5-9449-4f1428a926a9_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Центр погоды «Фобос» сообщил о том, что высота снежных сугробов в Москве превысила норму более чем на 10 см и составила 36 см.

«На сегодняшний день запасы снега в Москве значительны: на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 36 см при норме 24−25 см, по области от 26 см в Можайске, до 44 см в Коломне», — говорится в сообщении.

По прогнозам, в канун Старого Нового года сугробы вырастут ещё на 2−4 см, информирует АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, Гидрометцентр сообщил о том, что в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель. 9 января максимальная температура в столице достигнет 10 градусов мороза, а 10 января — 8−6 градусов мороза.