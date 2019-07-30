https://static.news.ru/photo/90fb3460-b2c8-11e9-a49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Исполняющий обязанности начальника тыла УМВД РФ по Амурской области стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, 26 июля подозреваемый получил через посредника незаконное вознаграждение за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ по строительству многоквартирного дома для нужд ведомства.

При передаче денег полицейский и посредник были задержаны. Сумма взятки не раскрывается.

Начальнику тыла избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, посредник находится под домашним арестом. В отношении последнего также возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СКР по Амурской области.

Ранее News.ru писал, что два следователя СКР по Московской области были задержаны по подозрению в получении взятки в 1,2 млн рублей. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что Следком уделит особое внимание чистоте своих рядов.