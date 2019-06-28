https://static.news.ru/photo/2ab22076-99a3-11e9-a16b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний поддержит обращение заключённых из Пермского края, которых должны выселить в полуразрушенные здания в тайге. Такие решения приняли судебные инстанции, включая Верховный суд.

Ещё в 2011 году местный бизнес безвозмездно отдал службе исполнения наказаний швейную фабрику в посёлке Кезил. Там обустроили рабочие и жилые помещения для более чем сотни осуждённых. Через несколько лет на это обратила внимание прокуратура, сочла проживание вне колонии нарушением и обратилась в суд.

Инстанции одна за одной выносили решение о выселении заключённых с территории фабрики. В качестве нового места была определена бывшая колония для несовершеннолетних на окраине города, которую давно закрыли из-за полного износа зданий. Не согласившись с этим, ФСИН обратилась Верховный суд России.

К заседанию суда мы представили документы о том, что денежных средств до 2026 года на реконструкцию и ремонт не предусмотрено, мы не сможем их туда переселить. Говорили о том, что это решение будет из разряда заведомо невыполнимых. Но Верховный суд отклонил обращение ФСИН даже без рассмотрения, — сообщил журналистам замдиректора ведомства России Валерий Максименко.

Узнав об этом, заключённые собрались подавать жалобу в Европейский суд по правам человека, а директор ФСИН Геннадий Корниенко решил поддержать их, пишет URA.RU . Это станет фактически первым случаем поддержки госорганом жалобы граждан к РФ.

Я первым подпишусь в поддержку обращения в ЕСПЧ, если они направят жалобы. Мы понимаем, что надо исполнять решение суда. Но как? Взять и вывезти людей в эти руины, которые находятся в тайге, где зимой даже машины ездят по двое, потому что если одна сломается, человека могут съесть медведи, рыси и волки. Выбросить людей в такие условия ФСИН не сможет, — приводит ТАСС слова Максименко.

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