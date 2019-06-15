https://static.news.ru/photo/d711d222-9006-11e9-80bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тысячи рублей. В меню праздничного стола входят холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай.

Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тысячи рублей. В Москве праздник обойдётся в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — в 53,2 тысячи рублей, подсчитали для «РИА Новости» эксперты производителя онлайн-касс «Эвотор».

Ранее News.ru писал о выпускном вечере для московских школьников, который пройдёт в парке Горького. Он начнётся 20 июня в 20:00, а закончится в 06:00 21 июня. На него приглашены 55,3 тысячи одиннадцатиклассников.

Для них на двух больших сценах выступят Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова и другие исполнители — всего 40 человек. Кроме того, посетителей будут ждать семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон и праздничный салют.

Попасть на территорию парка в это время можно будет только по персональному браслету с QR-кодом.