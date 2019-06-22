Фото: Авилов Александр/АГН"Москва"

Заявление в суд 24 июня собирается подать «Эхо Москвы» на «Партию Роста» из-за её списка кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

В понедельник (24 июня. — Ред.) подаём заявление в Мосгоризбирком о том, что в списке кандидатов «Партии Роста» содержится фальсификация. Один из заявленных кандидатов от «Партии Роста» назван специальным корреспондентом...