Жительница Москвы стала единственной в России выпускницей, получившей на ЕГЭ 100 баллов по китайскому языку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы № 1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году экзамен по китайскому проводился впервые. Поздравляю, Настя, — написал Собянин в Twitter.
Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы №1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году экзамен по китайскому проводился впервые. Поздравляю, Настя! pic.twitter.com/dAVii4hNJG
Как писал News.ru, ранее выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина поделилась секретом, как можно сдать ЕГЭ на 100 баллов. Абитуриентка получила максимальную оценку по профильной математике, физике и русскому языку.