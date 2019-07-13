https://static.news.ru/photo/4bc12c0e-a582-11e9-be79-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Вылет самолёта авиакомпании «Россия» из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург задержан из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров.
Рейс 5704 задерживается по причине получения от транспортного управления Кипра информации о поступившем к ним сообщении об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, — сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Людей высадили в здание аэровокзала. Рейс сможет вылететь после проведения дополнительного досмотра судна, пассажиров, багажа и ручной клади.
Как писал News.ru, Игорь Тальков-младший рассказал о том, как из-за неурядицы с гитарой не смог улететь своим самолётом. Его возмутило то, что для музыкального инструмента ему предложили купить дополнительное место. Особенно удивило, что подобное произошло, несмотря на то, что у него был билет премиум-класса.