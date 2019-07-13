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Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич одобрил утверждённый правительством России график выходных дней в 2020 году. Он считает, что перенос двух выходных с января на май поддержит большая часть населения страны.

Перенос выходных с зимы на более тёплое время — достаточно логичный шаг, и, в принципе, он согласован со всеми участниками производственного цикла: и с работодателями, и с профсоюзами, — заявил...