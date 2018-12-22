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Выигрыш в лотерею сделал жителя Башкирии миллионером

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Житель Республики Башкортостан выиграл суперприз лотереи «Зодиак» и стал миллионером.

Мужчина потратил на покупку билета «Столото» в розничной точке 50 рублей, а сумма выигрыша составила 1,179 млн рублей. Организаторы пригласили обладателя счастливого билета забрать свой миллион, передает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о жителе Волгограда, который выиграл свыше 50 млн рублей в «Гослото 5 из 36». Он рассказал, что планирует помочь детскому дому в городе Волжском, открыть караоке-клуб, а также сменить квартиру на собственный дом.


#лотерея #выигрыш #Башкортостан
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