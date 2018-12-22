Выигрыш в лотерею сделал жителя Башкирии миллионером

https://news.ru/storage/news/34f95dbb81bf7269b119fe1235592ffc/db2eaf02-308a-44b8-85e6-cb221f0d80f3_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Житель Республики Башкортостан выиграл суперприз лотереи «Зодиак» и стал миллионером.

Мужчина потратил на покупку билета «Столото» в розничной точке 50 рублей, а сумма выигрыша составила 1,179 млн рублей. Организаторы пригласили обладателя счастливого билета забрать свой миллион, передает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о жителе Волгограда, который выиграл свыше 50 млн рублей в «Гослото 5 из 36». Он рассказал, что планирует помочь детскому дому в городе Волжском, открыть караоке-клуб, а также сменить квартиру на собственный дом.