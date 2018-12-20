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Выходные в Москве будут снежными и без мороза

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Предстоящие выходные принесут в Москву незначительное потепление, но при этом они будут снежными. В последний день недели возможна метель.

22 декабря на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние циклон, который пройдёт юго-западнее столицы, сообщили в Гидрометцентре. Температура воздуха в ночные часы ожидается не ниже -9 градусов в городе и -12 градусов по области. Днём ожидаются слабоминусовые температуры — от -2 до -4. На дорогах местами образуется гололедица.

23 декабря циклон сместится к югу от Москвы и направится в Поволжье. К снежной погоде добавится ветер из его фронтальной части. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. Температура ожидается примерно такой же, как и в предыдущий день, по области до -7.

В начале следующей недели температура вновь пойдёт на понижение.

Ранее News.ru сообщал, что последние дни декабря в столичном регионе будут достаточно тёплыми. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул.


#москва #Московскаяобласть #погода
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