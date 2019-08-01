https://static.news.ru/photo/2c946472-b4f0-11e9-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Общественный транспорт получит приоритет на самых загруженных дорогах столицы.

Ежедневно по выделенным линиям будут проезжать около 300 тысяч пассажиров. На Волгоградском проспекте общая протяжённость таких полос составит почти восемь километров, на Калужском шоссе — 18 километров, в Проектируемом проезде № 5108 и на улице Александры Монаховой в посёлке Коммунарка ТиНАО — по два километра. Длина полос на остальных участках не превысит километра, передаёт « Москва 24 ».

Как писал News.ru ранее, наибольшее количество автомобилей въезжают в Москву из области рано утром. Пиковые часы — с 07:00 до 08:00, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения. Нагрузки на магистрали определила интеллектуальная транспортная система (ИТС). Чаще всего автомобилисты используют для поездки Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов.