Полиция Томска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными против местного жителя, который выкинул котов с 8-го этажа.
Инцидент произошёл днём, на глазах у детей, гуляющих во дворе. Сообщение в полицию поступило от очевидцев.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
В результате падения с высоты один кот погиб на месте трагедии, у второго животного многочисленные переломы. Он в тяжёлом состоянии находится в ветеринарной клинике, информирует «
Ранее жители московского района Аэропорт заявили в полицию о случаях жестокого обращения с животными. По некоторым данным речь идет о массовом отравлении котов. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, писал News.ru