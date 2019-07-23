https://static.news.ru/photo/9d112b20-ad40-11e9-b45a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция Томска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными против местного жителя, который выкинул котов с 8-го этажа.

Инцидент произошёл днём, на глазах у детей, гуляющих во дворе. Сообщение в полицию поступило от очевидцев.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

В результате падения с высоты один кот погиб на месте трагедии, у второго животного многочисленные переломы. Он в тяжёлом состоянии находится в ветеринарной клинике, информирует « Ридус ».

Ранее жители московского района Аэропорт заявили в полицию о случаях жестокого обращения с животными. По некоторым данным речь идет о массовом отравлении котов. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, писал News.ru