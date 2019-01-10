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ВВС готова ответить на претензии Роскомнадзора

XYZ PICTURES/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В Британской телерадиовещательной корпорации ответили на заявление Роскомнадзора. В компании сказали, что соблюдают российские законы и готовы дать пояснения относительно информации об обнаружении на сайте цитат одного из главарей террористов.

«Как международный вещатель Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России», — приводит «Интерфакс» слова представителя корпорации.

Он добавил, что BBC готова детально рассказать, как идёт подготовка и само освещение событий.

Ранее Роскомнадзор сообщил о выявлении на сайте Би-би-си материалов, которые по результатам экспертизы могут быть признаны нарушающими антиэкстремистское законодательство РФ. Речь идёт о цитатах террориста Аль-Багдади — главаря запрещённой в России группировки ИГ, писал News.ru.


#роскомнадзор #экспертиза #законодательство
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