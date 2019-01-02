Вулкан Шивелуч на Камчатке угрожает полёту самолётов

https://news.ru/storage/news/7530af5459227dccbca2ec9d0412a821/5039420e-edfd-4f53-b0e7-5f6b30dacfbf_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Газопаровой шлейф с пеплом, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, распространился на несколько десятков километров и угрожает полётам самолётов.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, мощный шлейф находится на высоте 4,5 километра и дрейфует в 85 километрах к юго-востоку от вулкана.

Специалисты отметили, что в настоящее время умеренная парогазовая активность вулкана продолжается.

Ранее News.ru писал, что посольство России в Индонезии призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на острове Бали. Ночью там произошло извержение.