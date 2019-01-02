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Вулкан Шивелуч на Камчатке угрожает полёту самолётов

Serguei Fomine/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Газопаровой шлейф с пеплом, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, распространился на несколько десятков километров и угрожает полётам самолётов.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, мощный шлейф находится на высоте 4,5 километра и дрейфует в 85 километрах к юго-востоку от вулкана.

Специалисты отметили, что в настоящее время умеренная парогазовая активность вулкана продолжается.

Ранее News.ru писал, что посольство России в Индонезии призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на острове Бали. Ночью там произошло извержение.


#самолеты #Авиация #КАМЧАТКА #ВУЛКАН #шивелуч
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