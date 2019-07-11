https://static.news.ru/photo/04320f92-a3ad-11e9-8e46-fa163e074e61_1024.jpg Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой её отправят к Охотскому морю для выпуска Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Специалисты начали погрузку второй партии косаток из «китовой тюрьмы» на машины. В них животных отвезут к Охотскому морю, чтобы отпустить на волю.

Всего грузовиков три. Все они оборудованы контейнерами с морской водой. Как передает корреспондент РИА Новости, одну косатку с помощью крана и специального гамака уже погрузили в фуру, и она отъехала от вольера. Её место занимает другая машина.

Первую партию животных — двух косаток и шесть белух — освободили из бухты Средняя 27 июня. Специалисты доставили животных к мысу Перовского в Хабаровском крае, где отпустили в открытое море.

Операция по спасению произведена на основании договоров с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии в виде покупки этих животных для нужд института. Поставщиками по ним являются «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», заказчик — ВНИРО. Общая сумма закупок — 38,27 млн рублей.

Как писал News.ru, Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 млн рублей компанию «Афалина», которая занималась отловом косаток и белух, попавших затем в «китовую тюрьму» в Приморье. Документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» в отношении ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Сочинский дельфинарий» поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.