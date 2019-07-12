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Вторую группу косаток, которую накануне на машинах отправили из Приморского края к месту выпуска в Охотское море, привезли к порту в Хабаровске.

Косатки доставлены к порту, колонну из трёх автомобилей встретили и сопроводили сотрудники госавтоинспекции, — передаёт слова представителя ГИБДД ТАСС.

Первую партию животных — двух косаток и шесть белух — освободили из бухты Средняя 27 июня. Специалисты доставили животных к мысу Перовского в Хабаровском крае, где отпустили в открытое море.

Как ранее писал News.ru, специалисты начали погрузку второй партии косаток из «китовой тюрьмы» на машины. В них животных отвезут к Охотскому морю, чтобы отпустить на волю.