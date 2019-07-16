https://static.news.ru/photo/e2aaaf7e-a7ac-11e9-b503-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vnoucek, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Вторую группу косаток, содержавшихся в бухте Средняя Приморского края, выпустили на свободу в Охотское море, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

По прибытии животных на мыс Перовского 16 июля им дали отдохнуть от дороги, а затем начались процедуры подготовки к выпуску. Ветеринары на месте оценили состояние их здоровья, признав его удовлетворительным. Учёные произвели промеры косаток, осуществили заборы кожных покровов на ДНК, анализов крови и выдоха, каждой особи установили спутниковую метку для дальнейшего наблюдения за поведением, — сообщает ВНИРО.

Животные выпускались двумя партиями через транспортировочную клеть. Вначале в неё поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего освободили.

Косатки вместо того, чтобы направиться в открытое море, развернулись и пошли к берегу, ожидая выпуска взрослой самки. После её выпуска группа объединилась и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении. Учёные и тренеры на катамаране сопровождали их примерно 15 миль, — отметили в пресс-службе.

Следующий этап выпуска состоится через две недели.

Как ранее сообщал News.ru, первую партию животных — двух косаток и шесть белух — освободили из бухты Средняя 27 июня. Специалисты доставили животных к мысу Перовского в Хабаровском крае, где отпустили в открытое море.