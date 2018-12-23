Второй тур конкурса имён для аэропортов завершён

https://news.ru/storage/news/e3fc326e7243821f3e937add988f93a8/fec54321-503f-4be7-a81a-c31249d9c584_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Последний этап голосования в конкурсе «Великие имена России» завершён. Во втором туре выбирались люди, в честь которых назовут аэропорты Архангельска, Нижневартовска, а также московский Внуково и петербургский Пулково.

Итоговые результаты будут представлены широкой общественности в ближайшие дни, сообщается на сайте конкурса. Организаторам потребуется дополнительное время, чтобы изучить региональные данные и обработать статистику с разных платформ.

Во втором туре четвёртого этапа свои голоса отдали более 400 тысяч россиян.

Ранее News.ru писал, что итоги первого тура голосования в проекте «Великие имена России» подведены. Согласно условиям, имя знаменитого россиянина присваивали воздушной гавани в том случае, если большинство жителей в городе отдавали предпочтение именно этой личности.