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Второй тур конкурса имён для аэропортов завершён

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Последний этап голосования в конкурсе «Великие имена России» завершён. Во втором туре выбирались люди, в честь которых назовут аэропорты Архангельска, Нижневартовска, а также московский Внуково и петербургский Пулково.

Итоговые результаты будут представлены широкой общественности в ближайшие дни, сообщается на сайте конкурса. Организаторам потребуется дополнительное время, чтобы изучить региональные данные и обработать статистику с разных платформ.

Во втором туре четвёртого этапа свои голоса отдали более 400 тысяч россиян.

Ранее News.ru писал, что итоги первого тура голосования в проекте «Великие имена России» подведены. Согласно условиям, имя знаменитого россиянина присваивали воздушной гавани в том случае, если большинство жителей в городе отдавали предпочтение именно этой личности.


#аэропорты #имена
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