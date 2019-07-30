https://static.news.ru/photo/3b1ee84c-b391-11e9-94c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранительные органы завели новое уголовное дело о мошенничестве на руководство ОАО «Эксстроймаш», председателем совета директоров которого числится сбежавший за границу депутат Липецкого регионального заксобрания от «Единой России» Михаил Захаров. Компания единоросса строила ЖК «Европейский», где в списке обманутых дольщиков значится более 1840 человек.

Как сообщает СУ СК по Липецкой области , полученные от дольщиков средства руководство «Эксстроймаша» незаконно вывело и распорядилось по своему усмотрению.

В 2015 году Михаил Захаров вместе с бывшим директором предприятия Сергеем Ельчаниновым приобрели примерно за 56 млн рублей пакет акций липецкого ОАО «Рембыттехника». По версии следствия, указанная сумма была потрачена из средств, предназначенных для возведения до сих пор не достроенных четырёх домов ЖК «Европейский».

Также на средства дольщиков один из руководителей «Эксстроймаша» за 16 млн рублей приобрёл апартаменты в Сочи.

Учитывая, что Захаров имеет статус депутата Липецкого областного совета депутатов, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него подписано руководителем СУ СК России по Липецкой области, — поясняется в пресс-релизе ведомства.

Действия фигурантов квалифицированы по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере». Данное дело будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами, в которых подозреваются фигуранты.

Первое уголовное дело о мошенничестве при строительстве ЖК «Европейский» было заведено в октябре 2017 года. Тогда было арестовано имущество ООО «Эксстроймаш» на сумму более 200 млн рублей.

Первым фигурантом стал экс-гендиректор компании, депутат Липецкого горсовета Сергей Тонких, который в настоящее время находится под домашним арестом. Позднее дело завели на председателя совета директоров ОАО «СУ-5», куда входит «Эксстроймаш», Михаила Захарова, а также на его жену Олесю Захарову. Последняя заключила фиктивные договоры по оказанию риелторских услуг с «СУ-5».

Захаровы в настоящее время находятся за границей и объявлены в международный розыск.

Как писал News.ru, в Саратове СК проводит проверку по материалам прокуратуры, которая выявила незаконное отторжение крупного участка земли у местного музея имени Константина Федина. На этом месте компания депутата областной думы от «Единой России» Сергея Курихина выстроила трёхэтажный ресторан, украшенный барельефом с портретом, напоминающим самого парламентария. Как утверждает ветеран Приволжского РУБОП Вячеслав Борисов, гражданин Курихин по кличке Мелкий, чьи анкетные данные схожи с официальной биографией парламентария, имел отношение к группировке «Парковские» и в 1996 году задерживался по подозрению в убийстве.