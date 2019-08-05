https://static.news.ru/photo/da072b38-b7d6-11e9-b6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге и воспрепятствование работе врачей.

Штраф за отказ пропустить скорую на дороге увеличился с 500 рублей до 5 тысяч, а срок лишения водительских прав составляет от трёх месяцев до года. Помимо этого в УК вносится норма, согласно которой воспрепятствование деятельности врачей карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами или штрафом до 80 тысяч рублей. Если подобные действия привели к смерти пациента, то можно получить до четырёх лет тюрьмы.

В случае, если воспрепятствование работе врачей не сказалось на здоровье пациента, то назначается штраф до 5 тысяч рублей, уточняет РИА Новости .

Как писал News.ru, чаще всего бригада скорой помощи опаздывает к пациенту более чем на час после вызова в Томской и Самарской областях. Быстрее всего неотложка приезжает к больным в Ингушетии и Калмыкии, там в 99% случаев ожидание составляет менее 20 минут.