https://static.news.ru/photo/7fb0302e-b819-11e9-b1ea-fa163e074e61_660.jpg Валерия Касамара Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) пообещало помочь своим студентам, которые были задержаны во время одиночных пикетов в Москве.

Формальный повод (для задержания. — News.ru) выглядит абсурдным: участники, сменяя друг друга, передавали плакаты из рук в руки, что якобы делало происходящее массовым мероприятием, — написала в своём Telegram-канале проректор университета Валерия Касамара.

Она также добавила, что у студентов не будет проблем с учёбой в связи с инцидентом.

Несколько человек были задержаны во время несогласованного митинга у столичного главка МВД на улице Петровка, 38, 5 августа. Молодые люди собрались у центрального входа в ГУ МВД с плакатами в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова.

Как ранее писал News.ru, председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вступились за студента Высшей школы экономики видеоблогера Егора Жукова.