Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) пообещало помочь своим студентам, которые были задержаны во время одиночных пикетов в Москве.
Формальный повод (для задержания. — News.ru) выглядит абсурдным: участники, сменяя друг друга, передавали плакаты из рук в руки, что якобы делало происходящее массовым мероприятием, — написала в своём Telegram-канале проректор университета Валерия Касамара.
Она также добавила, что у студентов не будет проблем с учёбой в связи с инцидентом.
Несколько человек были задержаны во время несогласованного митинга у столичного главка МВД на улице Петровка, 38, 5 августа. Молодые люди собрались у центрального входа в ГУ МВД с плакатами в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова.
Как ранее писал News.ru, председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вступились за студента Высшей школы экономики видеоблогера Егора Жукова.