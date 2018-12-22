Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге

https://news.ru/storage/news/5b6e1d2d1b1b968d34e460785e8d0c3a/657a27f4-f4a7-4e28-8fba-8e12d31a4493_850.jpg АГН «Москва»

Тысячи людей, облачённых в костюмы Дедов Морозов, пробежали два километра в Санкт-Петербурге. Ранее дети в аналогичных одеяниях преодолели дистанцию в 300 м.

Участники забега получили колпаки, куртки, штаны и бороды в качестве стартовых пакетов, передаёт «Пятый канал».

Кроме того, бегунам дали новогодний подарок.

Акция проводится в России уже в третий раз. В этом году старт ей дал главный волшебник страны из Великого Устюга.

Перед массовым забегом он спустился к петербуржцам, ожидающим его на Дворцовой площади, на воздушном шаре.

Как писал News.ru, 21 декабря русскоязычная община Катара отметила приближение Нового года традиционной ёлкой. В празднике, несмотря на 30-градусную жару, приняли участие Дед Мороз и Снегурочка.