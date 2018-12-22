USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,023.67 $
МОСКВА-6°C03:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Тысячи людей, облачённых в костюмы Дедов Морозов, пробежали два километра в Санкт-Петербурге. Ранее дети в аналогичных одеяниях преодолели дистанцию в 300 м.

Участники забега получили колпаки, куртки, штаны и бороды в качестве стартовых пакетов, передаёт «Пятый канал».

Кроме того, бегунам дали новогодний подарок.

Акция проводится в России уже в третий раз. В этом году старт ей дал главный волшебник страны из Великого Устюга.

Перед массовым забегом он спустился к петербуржцам, ожидающим его на Дворцовой площади, на воздушном шаре.

Как писал News.ru, 21 декабря русскоязычная община Катара отметила приближение Нового года традиционной ёлкой. В празднике, несмотря на 30-градусную жару, приняли участие Дед Мороз и Снегурочка.


#Санкт-Петербург
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 17:10, 21 декабря 2018
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
происшествия 16:57, 18 декабря 2018
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
происшествия 12:47, 18 декабря 2018
Дед Мороз умер на утреннике в кемеровском детском саду
Лента новостей
происшествия 02:36
Сорвалась шестая попытка спасти пермских горняков
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ
происшествия 01:27
Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве
в мире 01:23
Шрёдер назвал причину давления США по «Северному потоку — 2»
происшествия 01:14
Психологи работают с родными горняков в Соликамске
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
в мире 00:20
Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона
общество 00:18
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
в мире 23:53
Экс-лидер либеральных демократов скончался в Британии
в мире 23:50
Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме
в мире 23:45
Врачи заставили гитариста играть во время операции на его мозге
шоу-бизнес 23:42
Лоза назвал лидера «Бумбокса» сумасшедшим
общество 23:28
Ростехнадзор перенёс проверку шахты в Соликамске
происшествия 23:27
Спасатели остановили спуск в соликамскую шахту
Другие новости
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
общество 00:18
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top