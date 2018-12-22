Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге

Тысячи людей, облачённых в костюмы Дедов Морозов, пробежали два километра в Санкт-Петербурге. Ранее дети в аналогичных одеяниях преодолели дистанцию в 300 м.
Участники забега получили колпаки, куртки, штаны и бороды в качестве стартовых пакетов, передаёт «Пятый канал».
Кроме того, бегунам дали новогодний подарок.
Акция проводится в России уже в третий раз. В этом году старт ей дал главный волшебник страны из Великого Устюга.
Перед массовым забегом он спустился к петербуржцам, ожидающим его на Дворцовой площади, на воздушном шаре.
Как писал News.ru, 21 декабря русскоязычная община Катара отметила приближение Нового года традиционной ёлкой. В празднике, несмотря на 30-градусную жару, приняли участие Дед Мороз и Снегурочка.