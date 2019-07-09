Лица, осуждённые на колонию-поселение или принудительные работы, смогут трудиться за пределами мест содержания. Соответствующий закон может вступить в силу уже с 2020 года. Проект, который Госдума рассматривает в третьем чтении, одобрили в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.
Документ подразумевает поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым предприятие, на которое будут устраиваться заключённые, должно заключить договор с исправительным центром или колонией-поселением. Работодатель сможет предоставлять заключённым общежитие, помещения и необходимые для работы вещи, а также оказывать помощь в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осуждённых.
Как отметил на заседании комитета по обороне и безопасности сенатор Валерий Усатюк, закон позволит привлечь к труду всех содержащихся в колониях-поселениях.
На сегодняшний день в колониях-поселениях по всей России содержится 26 900 человек, из которых работают только 20,5 тысячи осуждённых. Таким образом, в случае принятия проекта закона потенциально возможно дополнительно привлечь к труду около 6000 заключённых, которые содержатся в колониях-поселениях, – цитирует Усатюка «Парламентская газета».
По мнению сенатора, такая инициатива выгодна для всех сторон соглашения. Свои слова он подкрепил примером Республики Коми, где договор между предприятием лесопромышленного комплекса и местами принудительного ограничения свободы практикуется с 2013 года.
Для государства — коммунальные расходы за проживание и обслуживание осуждённых, которые составляют почти 3 млн рублей, оплачивает теперь комбинат. Второе — отпадает необходимость содержания производственного персонала. Третье — более успешно происходит ресоциализация осуждённых: они привыкают работать, получают профессию и навыки находиться в обществе, – сказал Усатюк.