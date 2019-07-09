https://static.news.ru/photo/69d7f6d0-a237-11e9-839e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Лица, осуждённые на колонию-поселение или принудительные работы, смогут трудиться за пределами мест содержания. Соответствующий закон может вступить в силу уже с 2020 года. Проект, который Госдума рассматривает в третьем чтении, одобрили в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

Документ подразумевает поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым предприятие, на которое будут устраиваться заключённые, должно заключить договор с исправительным центром или колонией-поселением. Работодатель сможет предоставлять заключённым общежитие, помещения и необходимые для работы вещи, а также оказывать помощь в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осуждённых.

Как отметил на заседании комитета по обороне и безопасности сенатор Валерий Усатюк, закон позволит привлечь к труду всех содержащихся в колониях-поселениях.

На сегодняшний день в колониях-поселениях по всей России содержится 26 900 человек, из которых работают только 20,5 тысячи осуждённых. Таким образом, в случае принятия проекта закона потенциально возможно дополнительно привлечь к труду около 6000 заключённых, которые содержатся в колониях-поселениях, – цитирует Усатюка « Парламентская газета ».

По мнению сенатора, такая инициатива выгодна для всех сторон соглашения. Свои слова он подкрепил примером Республики Коми, где договор между предприятием лесопромышленного комплекса и местами принудительного ограничения свободы практикуется с 2013 года.

Для государства — коммунальные расходы за проживание и обслуживание осуждённых, которые составляют почти 3 млн рублей, оплачивает теперь комбинат. Второе — отпадает необходимость содержания производственного персонала. Третье — более успешно происходит ресоциализация осуждённых: они привыкают работать, получают профессию и навыки находиться в обществе, – сказал Усатюк.

Ранее News.ru писал, что в Курганской области заключённых колонии-поселения трудоустроили на предприятие по сортировке мусора.