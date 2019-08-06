https://static.news.ru/photo/bd4a2e7e-b843-11e9-8e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Росрыболовство планирует выпустить всех косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае до 1 сентября 2019 года, а затем заняться вывозом белух. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, сейчас задача-максимум — вывезти в этом году полностью всех животных.

По сути, ноябрь — это окончание этих возможностей. Но задачу мы такую перед собой ставим, — сказал Шестаков журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что специалисты рассматривали различные варианты по выпуску животных, но в любом случае белух так же, как и косаток, придётся доставлять в район Шантарских островов.

О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных. Всего в бухте незаконно содержались 90 белух и 11 косаток, четыре особи пропали.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 млн рублей компанию «Афалина», которая занималась отловом млекопитающих, попавших затем в «китовую тюрьму». Документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» в отношении ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Сочинский дельфинарий» поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Также расследуется уголовное дело.

Сейчас на волю выпущены уже три группы косаток, писал News.ru.