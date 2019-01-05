Вывезенные из Ирака российские дети переданы родным

https://news.ru/storage/news/0245faab02dc72a85e3edcb20bfbcaa1/45026798-5640-4653-aa53-5d466ccce6d2_850.jpg Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Всех 30 российских детей, которые в конце 2018 года были эвакуированы из Ирака, забрали домой родственники. Об этом завила уполномоченный по права ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

Она уточнила, что 23 ребенка отправились в Дагестан, пятеро — в Чечню и ещё по одному — в Татарстан и Кабардино-Балкарию.

Перед выпиской из Медицинского исследовательского центра здоровья все они прошли обследование. Тем, кому это было необходимо, врачи назначили лечение и выдали лекарства. Теперь за ними будут наблюдать медики по месту жительства.

«Самое главное — это то, что жизни детей теперь ничего не угрожает и у них появился шанс на полноценное детство, на нормальную жизнь. Уполномоченные по правам ребенка в регионах готовы оказать всю необходимую помощь, поддержку семьям», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Ранее News.ru сообщил, что дети были доставлены в РФ 30 декабря специальным авиарейсом. В Ираке они находились в тюрьмах вместе с матерями, которые в своё время примкнули к различным террористическим группировкам. По данным межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей из зон боевых действий, в Ираке могут оставаться до 700 несовершеннолетних граждан России.