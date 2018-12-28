Все 24 украинских моряка объявили себя военнопленными

https://news.ru/storage/news/a9b928295059aa7263b65b40d6e72a6f/edb951df-ec66-4533-83b7-0f5b15af254d_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все 24 украинских моряка, арестованных в России за нарушение государственной границы, назвали себя военнопленными.

27 декабря о своём статусе объявили два моряка — Андрей Эйдер и Андрей Артёменко, которые получили ранения во время задержания в Керченском проливе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представляющий их интересы адвокат Николай Полозов.

Между тем российские власти заявляют, что моряки обвиняются по уголовному делу и не могут считаться военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Как писал News.ru, 25 ноября три украинских военных корабля вторглись в российские территориальные воды и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу, отказавшись подчиниться пограничникам. В результате по судам был открыт огонь, всех военнослужащих арестовали, трое из них получили ранения. Владимир Путин назвал инцидент провокацией.