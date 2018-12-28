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Все 24 украинских моряка объявили себя военнопленными

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Все 24 украинских моряка, арестованных в России за нарушение государственной границы, назвали себя военнопленными.

27 декабря о своём статусе объявили два моряка — Андрей Эйдер и Андрей Артёменко, которые получили ранения  во время задержания в Керченском проливе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представляющий их интересы адвокат Николай Полозов.

Между тем российские власти заявляют, что моряки обвиняются по уголовному делу и не могут считаться военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Как писал News.ru, 25 ноября три украинских военных корабля вторглись в российские территориальные воды и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу, отказавшись подчиниться пограничникам. В результате по судам был открыт огонь, всех военнослужащих арестовали, трое из них получили ранения. Владимир Путин назвал инцидент провокацией.


#украина #россия #керченскийпролив #моряки
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