ВС обязал судей обосновывать отягчающие мотивы в приговорах

https://news.ru/storage/news/a387bc45af0ab0a1e02fd2e16259d443/b39c80bc-1935-48be-b14c-d7f28ecbabdc_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

ВС России обязал судей обосновывать признание алкогольного опьянения обстоятельством, усугубляющих вину.

В нынешнем УК РФ (1996 года), в отличие от советской редакции, спиртное исключено из списка отягчающих факторов.

На этом основании летом 2016-го из мест лишения свободы освободился гражданин, некогда осуждённый пожизненно, пишет ТАСС. Мужчина совершил убийство в 1991 году как раз после изрядной порции спиртного. Изменение законодательства позволило заменить ему статью на более «мягкую» — «Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств».

Но в 2013-м внесли поправки в статью 63 УК РФ — суд, выносящий приговор, в зависимости от тяжести преступления, общественной опасности и личности самого обвиняемого может признать состояние человека после употребления горячительных напитков, наркотиков или психотропных препаратов усугубляющим фактором.

В новом варианте Верховный суд дополнил перечень требований: описательно-мотивировочная часть приговора должна содержать мотивы, по которым суд пришёл к выводу о необходимости признания состояния лица в момент совершения преступления отягчающим фактором.

Ранее News.ru сообщал о преступлениях, совершённых россиянам «под градусом». Так, жительница Ямала убила мужа из-за плохого ремонта. Скандал произошёл во время распития алкогольных напитков.