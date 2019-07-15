https://static.news.ru/photo/5b73fd0a-a714-11e9-8d02-fa163e074e61_1024.jpg Александр Беглов Фото: instagram.com/za_beglova

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в городе.

Я часто езжу по районам и вижу, что у нас огромное количество свалок, которые раздражают жителей, вызывают вопросы и беспокойство. Поэтому надо на это обратить внимание самое жёсткое, разобраться, - заявил он в ходе рабочего совещания в правительстве Северной столицы.

Вице-губернатор Николай Бондаренко, в свою очередь, отметил, что места скопления мусора отслеживаются с помощью камер видеонаблюдения, общественного контроля и сообщений граждан. Выявлено порядка 500 несанкционированных свалок, из которых около 10 – крупные, объёмом до нескольких миллионов кубометров мусора. По таким свалкам сначала составляется проект ликвидации, а затем проводится соответствующая работа. Мелкие скопления мусора убираются в кратчайшие сроки, сообщает РИА Новости .

Он также добавил, что на ликвидацию мусора в бюджете Петербурга на три года предусмотрено около 1 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что в подмосковном Ликино-Дулёво прошла очередная акция протеста против строительства мусороперерабатывающего завода. Прибывшая на место полиция применила к митингующим силу. Несколько человек пострадали.