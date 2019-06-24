https://static.news.ru/photo/2db3e4f6-965d-11e9-b065-fa163e074e61_1024.jpg Инна Погребняк Фото: gov-murman.ru

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала в регионе вопросы медицины, после прямой линии президента России Владимира Путина.

По словам Чибиса, его вводили в заблуждение в вопросах, касающихся зарплат врачей.

Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда, — передаёт его слова РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, Чибис поручил провести дополнительную проверку по жалобе отоларинголога, который пожаловался на низкую заработную плату по время прямой линии с Путиным.