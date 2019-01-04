Врио главы Петербурга обещает покончить с долгостроем

https://news.ru/storage/news/9c8c6b98e59b36029ce46b53ffe239ca/c692c4a3-2fff-410f-b7fc-0e9a75d11bd8_850.jpg Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Петербургские власти намерены в кратчайшие сроки завершить социальные долгострои — детские сады, школы и поликлиники. Такое заявление сделал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Адмиралтейского района.

«Это главное. Ну и конечно, уделить особое внимание дорогам», — подчеркнул градоначальник, которого цитирует питерское издание «Фонтанка».

Ранее в Смольном скромные результаты строительства подобной инфраструктуры объясняли борьбой с недобросовестными подрядчиками.

Как писал News.ru, власти города демонтировали застеклённые части балконов дома на улице Трефолева из-за угрозы образования сосулек и наледи. Соответствующие постановления получили собственники квартир от жилищника. В организации отметили, что при строительстве здания в 1962 году остекление конструкций предусмотрено не было.