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Врио главы Петербурга обещает покончить с долгостроем

Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Петербургские власти намерены в кратчайшие сроки завершить социальные долгострои — детские сады, школы и поликлиники. Такое заявление сделал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Адмиралтейского района.

«Это главное. Ну и конечно, уделить особое внимание дорогам», — подчеркнул градоначальник, которого цитирует питерское издание «Фонтанка».

Ранее в Смольном скромные результаты строительства подобной инфраструктуры объясняли борьбой с недобросовестными подрядчиками.

Как писал News.ru, власти города демонтировали застеклённые части балконов дома на улице Трефолева из-за угрозы образования сосулек и наледи. Соответствующие постановления получили собственники квартир от жилищника. В организации отметили, что при строительстве здания в 1962 году остекление конструкций предусмотрено не было.


#строительство #Санкт-Петербург
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