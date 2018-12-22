Заблокированным в шахте рабочим поможет Башкирия

Власти Башкирии помогут семьям рабочих, заблокированных в горящей шахте в Соликамске Пермского края. Речь идёт о троих мужчинах, которые являются уроженцами республики.
«В горящей шахте оказались и трое парней из Башкирии… Ведутся спасательные работы. Мы на связи с губернатором Пермского края. В любом случае мы всё сделаем, чтобы помочь пострадавшим и их семьям», — написал врио главы региона на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, заявил, что девять рабочих, скорее всего, погибли, писал News.ru. О том, что вероятность увидеть пострадавших живыми «крайне низкая», заявили и в ПАО «Уралкалий».