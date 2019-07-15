Тверской суд арестовал основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Он подозревается в хищениях кредитных средств Сбербанка. Бизнесмена отправили в СИЗО до 12 сентября.

Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля. Ему вменяют ч. 4 статьи 159 УК — «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере». Обвинение бизнесмену ещё не предъявлено.

Предмет разбирательства — Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Мазуров через ГК «Новый поток» владел им. В мае 2019 года завод приостановил работу из-за кризиса и перешёл под управление Сбербанка. Потерпевшая сторона в лице кредитно-финансовой организации написала заявление из-за хищения кредитных средств, которые были предоставлены Мазурову на строительство предприятия. Однако защита бизнесмена утверждает несколько иное. По их словам, в ноябре 2018 бизнесмен полностью отошёл от управления предприятием, а кризис был создан Сбербанком искусственно.

В ходе заседания выяснилось, что уголовное дело было возбуждено поздно вечером в пятницу, 12 июля. Адвокаты отметили это и назвали нарушением права на защиту, так как в выходные физически невозможно получить доступ к материалам дела. Также сторона защиты обратила внимание на то, что у Антипинского НПЗ есть два бенефициара — Мазуров и некто Макаров. Защита спрашивает, почему же в таком случае дело возбуждено только против одного Мазурова.

Дмитрий Мазуров Сергей Булкин/News.ru

Защита отметила, что заявление о возбуждении дела подано представителем Сбербанка, который не имел на это полномочий. Кроме того, заявление датировано октябрем 2019 года, то есть датой, которая ещё не наступила, добавила адвокат Корчагина.

Сторона защиты также настаивала, что Мазуров на данный момент не является хозяином предприятия, соответственно к нему не может предъявляться подобных требований и претензий.

Адвокаты отмечают, что их подзащитный был добросовестный плательщиком.

Платилось как тело кредита, так и проценты, только за последние месяцы НПЗ не успел оплатить кредит, — сказал адвокат Хутов.

Адвокат Пазизин обращает внимание, что это гражданский спор, спор между Сбербанком и «Новым потоком».

Мы видим спор двух хозяйствующих субъектов. Один из них оказался более сильной стороной. Это гражданско-правовые отношения, — заявил он.

Его коллега, адвокат Корчагина, и вовсе назвала уголовное преследование давлением на Мазурова.

Он здесь только для того, чтобы оказать давление. Потому что он пытается доказать свою правоту в рамках судебных процессов, которые сейчас идут, — утверждает она.

Сторона защиты также обратила внимание на интересный факт. Мазуров, будучи меценатом, помогал детям погибших сотрудников МВД.

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по делу о хищениях на $3 млрд https://t.co/JrlP4OO0IS pic.twitter.com/beHBnyPDO8 — Преступная Россия (@crimerussia) 14 июля 2019 г.

Сам подозреваемый, выступая на судебном заседании, заявил, что Антипинский НПЗ строился 15 лет и обошёлся в $3 млрд. Сотрудничество со Сбербанком началось пять лет назад, за этот период было выплачено процентов по кредитам в размере $900 млн, отмечает он.

Прошлым летом мы вышли на рентабельную деятельность, но мы и в период убытка платили проценты по кредитам, — говорит бизнесмен.

Он также рассказал, что в прошлом году подвергся давлению топ-менеджеров Сбербанка и был вынужден пойти на серьёзные уступки — по большому счёту ему пришлось отдать своё предприятие.

Отдал должность председателя правления совета директоров, пустил в совет директоров сотрудников Сбербанка, изменил исполнительный орган завода. С ноября 2018 года я никак не влияю на деятельность предприятия, — поясняет Мазуров.

Он также обвинил руководство банка в дестабилизации работы завода.

Директор от Сбербанка в апреле завалил деятельность через продажу одного и того же продукта двум разным покупателям, — сказал подозреваемый.

Кроме того, он заявил, что все обязательства по кредитам перед Сбербанком можно считать погашенными.

В мае были списаны акции. Сбербанк забрал актив, который, по их словам, устраивает в качестве доступного. Сбербанк сейчас является директором завода. Завод три месяца стоит по вине менеджеров Сбербанка, — замечает Мазуров.

Пресс-секретарь ГК «Новый поток» Андрей Алтухов в разговоре с News.ru пояснил, что следственные действия в отношении Мазурова начались ещё в июне. 5 июля в возбуждении дела было отказано. Позже постановление об отказе отменили, 11 июля Мазуров снова был вызван на допрос. 13 июля по возвращении из командировки он был задержан, отмечает Алтухов.

Ранее News.ru писал о том, что суд отправил под арест бизнесмена Худояна.