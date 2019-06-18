https://static.news.ru/photo/1fc7c462-91bb-11e9-afe1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума может изменить временной интервал перед оплатой парковки в Москве. Его планируется увеличить до 10 минут. Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» Евгений Москвичёв, Виталий Ефимов и Вячеслав Лысаков.

Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут), — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в документе предлагается урегулировать нормы оплаты. Сейчас она осуществляется только в безналичной форме. Авторы инициативы настаивают на том, чтобы оплачивать размещение автомобилей на городской парковке можно было при помощи наличных, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что парковочный абонемент теперь можно привязать к карте «Тройка». Для этого нужно указать номер карты на сайте «Московского паркинга».