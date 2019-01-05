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Врачи спасли потерявшую почти всю кровь девочку

Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

15-летняя девочка из города Пудож потеряла около 80% своей крови после ранения осколком стекла. Врачам в Карелии удалось спасти её.

У ребёнка была разорвана подключичная артерия. Скорая помощь прибыла на место через 4 минуты после сигнала и доставила подростка в больницу.

Сердце пострадавшей останавливалось трижды, сообщает «Российская газета». Медики смогли обеспечить временное снабжение повреждённой артерии кровью.

В больницу приехал сосудистый хирург из краевой больницы Евгений Быстров. Около трёх часов он при помощи местных медиков проводил операцию.

Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

Ранее News.ru сообщал об уникальной процедуре, проведённой тюменскими медиками. Врачи успешно удалили спинномозговую грыжу новорождённому ребёнку. Девочка родилась раньше срока и весила всего 900 граммов, а грыжа была размером с её голову.


#врачи #спасение #Карелия #кровь
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