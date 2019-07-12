https://static.news.ru/photo/07ec22aa-a45a-11e9-b3d2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Синоптики обещают москвичам дождливую погоду до конца недели. Для того, чтобы во время затяжных дождей не поддаваться плохому настроению, психотерапевты советуют купить яркий плащ или зонт, а также заняться вещами, на которые не хватает времени в хорошую погоду.

Психотерапевт Константин Ольховой советует заняться любимым занятием, которое ранее приходилось откладывать.

Найти игрушки, развлечения, которые всегда откладываешь. Для каждого своё, для кого-то это сериалы, для другого — это кофе варить. И дождь — хороший повод, чтобы найти на это время, — цитирует эксперта РИА Новости .

Завотделением в психиатрической клинической больнице № 1 имени Алексеева Никита Чернов рекомендует москвичам почитать книгу или посетить выставку.

Даже вылазка на природу в дождливую погоду может принести удовольствие, если к ней подойти достаточно креативно, — отметил Чернов.

Эксперт отмечает, что для поднятия настроения нужно сменить обстановку. По его словам, если нет возможности взять полноценный отпуск, то можно уехать на выходные из Москвы в ближайший город.

Как ранее писал News.ru, согласно прогнозу синоптиков до конца недели в столичном регионе ожидаются ливневые дожди. Сообщалось, что местами прогремят грозы, во время которых будет дуть порывистый ветер.