Состояние магнитогорского младенца оценивают как тяжёлое

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба рассказал о состоянии младенца, спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске. Врачи оценивают его как тяжёлое.
«Состояние стабильно тяжёлое», — передаёт ТАСС слова медика.
На месте трагедии 1 января 2019 года нашли живого 10-месячного мальчика. Уцелевшего младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в Москву. Малышом займутся медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Ранее News.ru сообщил прогноз медиков по поводу здоровья ребёнка. Представители Минздрава заявили, что шансы восстановиться у него есть.