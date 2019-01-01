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Состояние магнитогорского младенца оценивают как тяжёлое

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба рассказал о состоянии младенца, спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске. Врачи оценивают его как тяжёлое.

«Состояние стабильно тяжёлое», — передаёт ТАСС слова медика.

На месте трагедии 1 января 2019 года нашли живого 10-месячного мальчика. Уцелевшего младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в Москву. Малышом займутся медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее News.ru сообщил прогноз медиков по поводу здоровья ребёнка. Представители Минздрава заявили, что шансы восстановиться у него есть.


#ребенок #магнитогорск
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