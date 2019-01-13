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Врачи поддержали давшую совет помыть полы чиновницу

Марина Чекунова avo.ru

Марина Чекунова

общество [ версия для печати ]

Заслуженный врач России, президент Волгоградской врачебной палаты Анатолий Ильин поддержал врио вице-губернатора Владимирской области Марину Чекунову, которая посоветовала провести уборку врачам больницы.

Ильин рассказал о работе чиновников из регионального здравоохранения.

«Мне пришлось уже не один раз контактировать и с ней (Чекуновой), и с директором департамента здравоохранения, и выезжали туда, в Струнино. В принципе всё, что на сегодняшний день прорабатывается и предлагается, предлагается во благо населения», — заявил Ильин РИА Новости.

По его словам, все сотрудники минздрава региона — неравнодушные к своему делу люди.

«…я вижу, что сегодняшняя администрация — абсолютно приятные люди, с которыми приятно общаться, которые конструктивно мыслят и конструктивно решают. Очень мобильны», — подчеркнул Ильин.

А вот некоторые струнинские активисты и местные жители, вставшие на защиту больницы, по мнению Ильина, не хотят строить конструктивный диалог с властью.

12 января администрация Владимирской области опубликовала выступление Чекуновой перед медиками. На видео она беседует с врачами корректно и не теми фразами, которые появились ранее в СМИ. При этом Чекунова действительно призывает сотрудников больницы обратить внимание на чистоту и предлагает бесплатные бахилы, писал News.ru.


#врачи #Владимирская #советы
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