https://static.news.ru/photo/7702a636-a99c-11e9-be9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии.

Актриса упала со сцены во время спектакля. В результате у неё зафиксированы переломы двух рёбер, передаёт Telegram-канал Mash .

Присутствовавшие при инциденте люди рассказали, что женщина не смогла удержать равновесие, так как у неё закружилась голова.

Ранее News.ru писал, что врачи направили женщину в НИИ Склифосовского. Чурикова почувствовала недомогание во время выхода из театра «Русская песня» в столице. Работники заведения вызвали ей скорую помощь.