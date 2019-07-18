Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии.
Актриса упала со сцены во время спектакля. В результате у неё зафиксированы переломы двух рёбер, передаёт Telegram-канал
Присутствовавшие при инциденте люди рассказали, что женщина не смогла удержать равновесие, так как у неё закружилась голова.
Ранее News.ru писал, что врачи направили женщину в НИИ Склифосовского. Чурикова почувствовала недомогание во время выхода из театра «Русская песня» в столице. Работники заведения вызвали ей скорую помощь.