Диспансеризация выявила болезни у 70% жителей Подмосковья

https://news.ru/storage/news/6626b58cb51093a82c39036446a0e1b8/7354eea2-bcce-4878-b553-816497e9b88a_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Подмосковье выполнило план по диспансеризации за прошлый год. Обследование у врачей прошли один миллион двести тысяч человек.

В результате почти здоровыми оказались чуть более 30% жителей региона - около 400 тысяч человек. У каждого второго пациента обнаружили вялотекущие заболевания, которые требуют периодического наблюдения. 15% имеют факторы риска развития хронических заболеваний.

Кроме того, обнаружено около 3,5 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний, сообщил глава Минздрава Московской области Дмитрий Матвеев. Он отметил, что благодаря диспансеризации многие болезни выявляются на ранней стадии, информирует «360».

Как сообщал News.ru, россиянам могут предоставить оплачиваемый отпуск для диспансеризации. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, бизнес должен нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников.